Kate del Castillo: “Estaría bueno que los fans pidieran La Reina del Sur 3”

Recluida en su casa de Los Ángeles, la actriz mexicana cree que el coronavirus nos está "quitando la soberbia" y espera que salgamos de esto siendo "mejores seres humanos"

Kate del Castillo lleva más de un mes recluida en su casa de Los Ángeles. “Encerrada en la casa, no he salido para nada”, asegura la actriz, con la que hablamos por teléfono con motivo de la reposición de “La Reina del Sur 2” a partir del martes del 21 de abril a las 10 pm por Telemundo.

Pregunta: ¿Cómo llevas esta situación?

Kate de Castillo: Yo soy muy solitaria, así que para mí no es nada nuevo, casi nunca salgo. Pero lo terrible es la falta de contacto físico. Yo siempre me molesto con la gente que está todo el tiempo en sus teléfonos, porque los aleja de la gente que tienen cerca, y los acerca a la gente que tienen lejos. Se ensimisma la gente con el teléfono. Pues ahora ni podemos acercarnos a la gente. ¡Ahora métete en tu teléfono!

P: Es que mucha gente no tiene con quien hablar cara a cara…

K.d.C.: A mí de casualidad me tocó que una amiga se estaba quedando conmigo cuando empezó todo esto, y aquí se quedó. Por lo menos me río con ella y le puedo hablar a alguien. Pero lamento mucha la gente que está sola. Y sobre todo los hombres. No sé por qué, pero los hombres menos que las mujeres saben estar solos. Les cuesta más trabajo.

P: ¿Cómo es tu día a día?

K.d.C.: Me la paso limpiando toda la casa. No hay nada de glamour, jaja. El trabajo de la casa es durísimo y la señora que me ayuda no está desde hace tres o cuatro semanas. Le sigo pagando, desde luego. Pero me lleva todo el día. Después hago ejercicio si es que me da la espalda, porque trapeo, sacudo, paso la aspiradora… entonces me duele horrible la espalda. Ya soy un desastre yo. Pero soy experta ya en limpieza del hogar. Y luego me pongo a trabajar con mi productora. Seguimos trabajando mucho en videollamadas . De verdad, no paro. Estoy más ocupada que antes.

P: ¿Están desarrollando algún guion?

K.d.C.: He escrito un par de guiones, pero no los estoy desarrollando. Yo tengo una casa productora, Cholawood Productions, y estoy trabajando con Endemol Shine. Ahí tenemos nuestras oficinas y estamos con muchos proyectos: con guion, sin guion, series de televisión, películas, documentales… de todo.

P: ¿Está todo esto haciéndote reflexionar sobre el mundo?

K.d.C.: Esto nos está quitando la soberbia. Nos estamos dando cuenta de lo tóxicos que somos para el planeta. Nos tuvimos que encerrar, enjaular, para que pudieran salir otra vez los animalitos, para que pudieran florecer otra vez los bosques. Es tremendo lo que está sucediendo. Y también es una introspección de decir que todos estamos conectados. Todos somos lo mismo. Aquí no hay razas, no hay religiones, no hay poder… a todos nos puede dar y a todos nos afectó ya. Aunque no hayamos sido infectados, de cualquier manera estamos infectados porque estamos todo el mundo en cuarentena. Es una conexión que tenemos entre todos, que somos simplemente seres humanos, sin ningún tipo de etiqueta. Espero que salgamos de esto siendo mejores seres humanos.

P: “La Reina del Sur 2” fue una producción enorme para televisión, con elenco internacional, rodada en muchos países. Algo así ahora se ve tan lejano…

K.d.C.: Yo tengo mucha fe en que esto tendrá que acabar en algún momento. Vamos a ser otro tipo de seres humanos y llevaremos otro tipo de vida, pero también todo tiene que volver a la “nueva normalidad”. Una vez que no haya virus, que no sé eso cuándo pasará, porque hay mucha especulación y ni siquiera los científicos saben bien cómo se cura, obviamente no hay vacuna todavía, no saben cuánto dura en las superficies, no saben si te puede volver a dar si ya lo tuviste… Todavía hay mucho que saber de este virus. A lo mejor podemos volver a ser igual, podemos volver a abrazarnos, hacer el amor, hacer escenas apasionadas, viajar sin ningún problema.

P: El personaje de Teresa Mendoza te sigue siempre. Ahora vuelve en Telemundo.

K.d.C.: Lo padre es que ésta es una edición especial con escenas nuevas que no salieron en la primera pasada. Ahora lo que necesitamos todos es entretenimiento, estamos todos metidos en nuestras casas. La Reina del Sur lo que tiene es que es un personaje súper bonito, un personaje que la gente quiere mucho. Es una mujer fallida totalmente. Teresa Mendoza está llena de defectos y eso la hace humana. La vida la ha hecho fuerte, pero también se vuelve otro tipo de persona cuando tiene a su hija. Con las nuevas escenas, a la gente le va a dar gusto volverla a ver.

P: ¿El personaje tiene recorrido para que pueda haber más Teresa Mendoza?

K.d.C.: Ay, no sé. Se ha hablado de una tercera temporada, pero realmente no se ha confirmado. Estaría bueno que los fans la pidan. A mí me encanta ese personaje. Yo me divierto como enana haciéndolo y le tengo un cariño especial. A la primera temporada le fue increíblemente bien. Y a la segunda nunca me esperé que le fuera a ir todavía mejor. Es una locura.

P: Si por ti fuera, estarías dispuesta…

K.d.C.: Yo sí, porque me divierto muchísimo. Y gracias a “La Reina” he conocido un montón de países. A lo mejor no algo tan largo, porque cada capítulo está hecho casi como una película. Nos llevamos mucho tiempo para grabar. Para ser televisión abierta, nunca se había hecho una serie con tanta calidad y tanto presupuesto en toda Latinoamérica. Puedes estar seguro que si se llegase a hacer una tercera, no va a ser de menos calidad. En la primera temporada éramos un poco pobres, jaja, pero lo que importa es la historia. Si tienes una buena historia, no importa. Mira cuantas series, como la de Pablo Escobar, que la hicieron con dos pesos, pero la historia era buenísima y tuvo muchísimo éxito. Cuando hay buenas historias, bien escritas, van a tener éxito independientemente de la producción. Pero claro, si encima le meten un dineral, hacen cosas grandes, se van a países y se ve en la calidad de la pantalla, lo agradeces más.