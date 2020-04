Lis Vega mostró de cerca su diminuta tanga negra

View this post on Instagram

🦋🦋🦋🦋 RESPIRA, LA CULPA NO PUEDE CAMBIAR EL PASADO, NI LA ANCIEDAD RESOLVER EL FUTURO . #LAPOETADELOURBANO SUSCRIBETE YA EN @hotgotv.la y ve todo mi contenido EXCLUSIVO para ti todas las semanas 🔥🔥🔥#LAPOETADELOURBANO #vidafitconlisvega #VIVOYDEJOVIVIR #fit #motivaciónfitness #vidafit #exatlon #powerwoman #sisepuede #DISCIPLINA #constancia #pasion #dieta #rutinas #cubana #ACTRIZ #cantante #bailarina #urbano #CANTAUTORA #cuba #mexico #cubanosporelmundo #REGUETON #trap #musica #ONLYLIFE #TBT #LOVE #GOODVIBES