7 monedas de Estados Unidos que están en circulación y valen hasta $1 millón

Muchas personas desconocen que hay monedas antiguas circulando, cuyo valor podría sacarlos de problemas económicos, por lo que es conveniente revisar las piezas por las que los coleccionistas están dispuestos a pagar verdaderas fortunas.

Estas son las 7 monedas que están en circulación y que pueden alcanzar precios millonarios.

1927-D The Saint-Gaudens Double Eagle

Es una moneda de oro fabricada de 1907 a 1933 por la Casa de Moneda de los EE.UU., y su nombre es en honor del diseñador Augustus Saint-Gaudens. La pieza fue acuñada por la Denver Mint, pero al poco tiempo, la casa de la moneda derritió la mayoría de ellas, por lo que quedan muy pocas. Esta pieza puede llegar a venderse en un millón de dólares.

1937 Buffalo Nickel de 3 patas

La historia cuenta que un obrero al tratar de reparar un troquel, lo pulió demasiado, borrando una de las patas del búfalo plasmado en la moneda, por lo que solo aparece con tres patas en lugar de 4. El hecho ha provocado que algunas personas limen las monedas correctas con la intención de desaparecer una pata y venderlas más caras.

1943-S Lincoln Head Copper Penny

Estos centavos que aún están en circulación, son especiales porque sus relieves destacan y fueron fabricados en cobre y bronce. Su precio puede alcanzar los $10,000 dólares.

1969-S Lincoln Cent con doble impresión

Esta moneda, cuyo precio puede alcanzar los $125,000, tiene un error de impresión tanto en las letras como de la figura de Abraham Lincoln, provocando un efecto parecido a la tercera dimensión.

Wisconsin State Quarter

La moneda de cuarto de dólar, acuñada por el departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1999, se vende en unos $300 dólares porque tiene la imagen de una mazorca de maíz con una línea que parece darle una hoja extra.

Jefferson Nickel-D 2005

Estas monedas tienen detalles que podrían considerarse errores, pero más bien se trata de malos diseños. La moneda de 5 centavos de Jefferson tiene un búfalo que parece que tiene una flecha atravesada. Ese detalle hace que los coleccionistas paguen hasta $1,264 dólares por una de ellas.

Kansas State Quarter 2005

Un error ortográfico da valor a esta moneda de plata, pues dice en uno de sus lados “En Dios nos oxidamos (In God We Rust)”, en lugar de “En Dios confiamos” (In God We Trust)”. Se dice que un poco de grasa se quedó pegada en el troquel donde estaba la letra ‘T’, lo que provocó que algunas monedas salieran a circulación con esa frase. El precio que pagan por la moneda es de $100 dólares.

