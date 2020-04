¿Puedo llamar a IRS si tengo problemas con el depósito de $1,200 de ayuda por coronavirus?

Reportan distintas trabas para recibir apoyo

Miles de personas están enfrentando problemas para recibir la ayuda económica de $1,200 dólares del Gobierno federal, a fin de enfrentar las carencias económicas por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) no tiene un número de teléfono habilitado para recibir los distintos tipos de quejas.

“La agencia simplemente no tiene la capacidad de aceptar llamadas durante la pandemia”, indicó un reporte de The Washington Post sobre los diversos problemas que enfrenta la ciudadanía sobre la ayuda.

El reporte cita una postura oficia de la IRS.

“Para proteger al público y a los empleados, y de conformidad con las órdenes de las autoridades sanitarias locales de todo el país, ciertos servicios del IRS, como asistencia en vivo por teléfono, procesamiento de declaraciones de impuestos en papel y respuesta a la correspondencia, son extremadamente limitados o suspendidos hasta nuevo aviso”, indicó.

Hasta ahora, la única forma de conocer información sobre el pago es a través del portal que IRS habilitó (www.irs.gov/refunds), el cual incluye acceso a una aplicación que rastrea el depósito.

Los expertos indican que si la persona tiene derecho al pago, lo recibirá eventualmente.

Hay algunas categorías que están en revisión, como el de veteranos y sus beneficiarios que reciben pagos de beneficios de compensación y pensión (C&P).

En la aplicación “Obtener mi pago” las personas proporcionan al IRS información de depósito directo para que puedan recibir su estímulo electrónicamente.

Si no puede acceder a la herramienta para proporcionar sus datos, no significa que no recibirá el pago de estímulo, ya que lo obtendrá por correo tradicional.