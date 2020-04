“Soy paciente de alto riesgo”: María Celeste Arrarás tendrá nuevo estudio para hacer Al Rojo Vivo por culpa del coronavirus

View this post on Instagram

Comenzando mañana lunes voy a tener un “estudio casero” desde donde voy a transmitir Al Rojo Vivo. Muchos se preguntan porque continúo transmitiendo el programa desde mi casa y la respuesta es sencilla: soy asmática y tengo historial de pulmonía. Por lo tanto soy paciente de alto riesgo si contraigo el Covid-19. Como mencione entre en cuarentena porque una amiga empezó a presentar síntomas del Coronavirus y una vez pasaron los días y a medida que yo también aprendo más sobre este virus-hemos decidido junto a Telemundo continuar por ahora haciendo el show de casa al igual que algunos otros presentadores de la cadena. Aquí aparezco con Jeff y Chucky de mi equipo técnico y con mi hijo @adrianvadim que me está ayudando con las transmisiones desde casa. Nos vemos de lunes a viernes con programas de dos horas de duración,comenzando a las 3pm EST/PAC,2pm C por Telemundo. ¡Cuídense mucho!