Tirador en Canadá mata a al menos 10 personas en 12 horas

Al menos 10 personas murieron al ser baleadas por un hombre de 51 años en un lapso de 12 horas en la provincia de Nova Scotia en Canadá. Una de las víctimas es una agente de la Policía.

El tirador fue identificado como Gabriel Wortman, quien fue arrestado en una estación de gasolina. El hombre fue declarado muerto el domingo.

Gabriel Wortman, suspect in active shooter investigation, is now in custody. More information will be released when available. Thank you for your cooperation and support. #Colchester

Los hechos iniciaron el sábado en el área de Portapique, cuando se ordenó a los residentes permanecer en casa después de que se oyeran disparos.

Según BBC, el sospechoso usó uniforme de la Policía y condujo una patrulla, pero se descartó que fuera miembro de la fuerza. El sujeto disparó en varios puntos, por lo que es posible que haya más víctimas.

Relacionado: En Canadá un vaso de cerveza vale más que un barril de petróleo

Residentes del área también reportaron fuegos en algunas propiedades.

La Policía fallecida fue identificada como Heidi Stevenson, madre de dos y quien llevaba 23 años en la agencia.

“Este es uno de los peores actos de violencia en la historia de nuestra provincia”, dijo a los medios Stephen McNeil, jefe de gobierno de Nova Scotia.

El Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau envió un mensaje de aliento a la población en estas horas difíciles.

“En nombre de todos los canadienses, quiero que sepan que estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para ustedes, por los próximos días y semanas”, escribió Trudeau en Twitter.

Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you – and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 19, 2020