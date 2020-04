Cody Simpson reveló algunos detalles de su romance con Miley Cyrus

La pareja lleva 7 meses de noviazgo, pero se conocen hace seis años

Cody Simpson y Miley Cyrus hicieron público su noviazgo en octubre pasado, y desde ese momento comparten muchos posteos juntos. El actor y cantante australiano de 23 años habló sobre su relación en una entrevista con The Sydney Morning Herald.

Recordemos que la artista pop de 27 años ya pasó por el altar con Liam Hemsworth, pero ocho meses después de su boda se separaron, tras un amor intermitente que duró 10 años. Por eso, el novio actual de Cyrus fue consultado sobre su postura acerca del matrimonio, teniendo en cuenta que su romance con la cantante es vertiginoso y avanza a pasos agigantados.

“Estar con Miley es algo maravilloso en mi vida. Ella es creativa y muy inspiradora, ferozmente independiente y me anima también a ser yo mismo“, reveló Simpson. Romántico, agrego: “Ella también inspira mi arte. Hay algo de amor en los poemas que escribí durante este último tiempo y tienen que ver con ella”. Cabe agregar que la pareja se conoce desde hace seis años, pero fue recién el año pasado, pocos meses después de la separación de Cyrus y Hemsworth, cuando se dieron una oportunidad en el amor.

Consultado sobre si aún cree en el matrimonio, no dudó en dar su parecer: “Creo en el matrimonio, pero no estuve pensando demasiado en eso. Soy demasiado joven para considerarlo, para ser honesto. Simplemente sigo rodeándome de mujeres positivas que me inspiran y me enseñan cosas nuevas todos los días”.

También recordó su relación con Gigi Hadid, con quien estuvo en pareja dos años, y contó que aún admira la gran mujer que es la modelo norteamericana: “Siempre me gustó estar con mujeres independientes que son personas fuertes. Para tener una relación exitosa, debes saber cómo ser tu propia persona. No está bien ser la mitad de una persona tratando de encontrar otra mitad para complementarte”.