Heidi Balvanera, esposa de Jaime Camil, lo confiesa: “Me caía gordo”

No tuvieron el mejor inicio como pareja

Con siete años de casados y dos hijos pequeños, Jaime Camil y Heidi Balvanera son considerados como una de las parejas más estables del espectáculo; sin embargo, en una reciente dinámica familiar ella reveló que si se hubiera quedado con la primera impresión que tuvo del actor, ni siquiera se hubiera relacionado con él.

Mediante su canal de Youtube, el protagonista de la serie “Broke” compartió un video en el que él, su esposa y sus retoños responden preguntas de sus seguidores y cuando se le preguntó a la actriz qué fue lo primero que pensó al ver a su hoy marido, confesó que no le caía nada bien, pero al conocerlo más a fondo cambió su percepción.

“Me caía gordo. En ese tiempo Jaime ya era un actor muy conocido y yo no era nadie, entonces yo pensaba que era muy mujeriego, grosero y fiestero y por eso no me caía nada bien, pero luego me di cuenta de que no era así, me gustó y empezamos a salir. El resto es historia”, contó Heidi dejando sorprendida a Jaime con sus declaraciones.

Otra de las preguntas que surgieron en la dinámica fuer ¿por qué ninguno de los niños habla español?, y mientras que Elena señaló que comenzó a hablar mucho más inglés desde que se mudaron a los Estados Unidos, el pequeño Jaime dijo que simplemente el idioma no es de su agrado, aunque ambos lo entienden perfectamente.

Sigue leyendo