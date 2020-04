Jorge Salinas: “La adopción es superior a la soberbia de rentar un  vientre”

Confiesa que pensó en adoptar un niño pero... "estamos en un país donde la pornografía infantil es un cáncer"

Jorge Salinas interpreta el personaje de Ernesto, el padre adoptivo de Nicolás, en la exitosa telenovela de las 8/7 Pm Centro de Univision, ‘Te Doy la Vida’. A su estilo, sin filtros y frontal, el actor mexicano habló con nosotros en exclusiva sobre la adopción, y asegura que, para él, es un acto de amor superior al de rentar un vientre, lo que califica como un acto de soberbia.

Su personaje de Ernesto lucha por sus sentimientos de amor para salvar la vida de su pequeño, con la donación de parte de un órgano del padre biológico del niño, Pedro (José Ron) y los celos que le da este vínculo del niño y de su esposa, Elena (Eva Cedeño), con este nueva persona en sus vidas.

Para Salinas, este personaje es complejo y merece un respeto extra al tratar el tema tan delicado de enfrentarse como padre al cáncer de un hijo:

“Nunca vas a estar a la par de la realidad, tienes que hacer uso de tus conocimientos histriónicos, de tus memorias sensoriales, de tu historia personal… Tiene que haber una búsqueda, una investigación en el daño celular en el cáncer de médula, como es el caso, vas procurando tener más conocimiento de cómo se empata un papá del sufrimiento de su hijo, la construcción afectiva con tu cría es algo personal. Ernesto se ve en Nicolás y no puede permitir que se desbarate él mismo cuando se desbarata tu hijo, si no haces complejo tus personajes la gente no te cree”, nos asegura.

Padre de 6 hijos, de cuatro madres diferentes, y actualmente casado con la actriz Elizabeth Álvarez con quien tiene dos, ¿qué piensa Jorge Salinas de la adopción?

“Esto lo digo de manera personal, la adopción en función de dar el amor que puedes darle a un ser humano que lo necesita, es superior a la soberbia de rentar un vientre, por mucho. Me parece que el acto de amor hacia alguien que no es de tu sangre, es mucho mayor a tu propia soberbia e interés personal”, asegura.

Ante esta fuerte declaración, quisimos saber si él, que ya es padre de seis niños, alguna vez pensó en adoptar para seguir extendiendo el amor…

“El año pasado vi a un niño en Guadalajara, yo estaba cenando, lo vi en la ventana, y lo llamé… Le di de cenar, le dije al gerente que necesitaba que alguien acompañara al chamaco a la habitación, o una señora presente para que se bañara, todo ese rollo… Hablaba su dialecto y muy poco español, era de Guatemala y se había perdido en estas caravanas que van hacia Estados Unidos… Te daban ganas de decir: ‘te vas a venir conmigo, no te puedo dejar aquí, a que duermas dónde, en la glorieta’… Pero desafortunadamente las buenas acciones pueden verse de mala forma, y estamos en un país donde la pornografía infantil es un cáncer, junto con la mala actitud de muchos funcionarios y de muchas personas que están en buenos puestos, entonces opté por no hacerlo, hice otras acciones en favor de un chamaco, pero en eso momento sí pensé en cómo ayudar un niño”, no confiesa.

