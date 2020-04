Marjorie de Sousa presumió una transparencia que le llegó casi al ombligo

View this post on Instagram

Y cuando menos imaginemos estaremos de vuelta!!! Creer para crear, confiar para continuar, orar para no caer. #selesquierebonito #detumanoseñor #confió #amo #sigoadelanteconfe #lavidaesunhermosoregalo #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte #muakatas #yomequedoencasa #quédateencasa