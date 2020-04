Una lista con las ayudas económicas disponibles en California

California ha sido golpeado fuertemente por el coronavirus. El estado dorado tiene más de 30,000 casos a lo largo de su territorio y acumula más de 1,200 muertes.

Sin embargo, tanto el gobierno regional como los gobiernos locales, así como organizaciones sin fines de lucro, han creado diversas iniciativas de apoyo económico, de programa de alimentos y de coberturas médicas.

Aquí elaboramos una lista de los recursos disponibles.

Los indocumentados de California tendrán garantizado el acceso a cuidados médicos del coronavirus gracias a recientes cambios al Medi-Cal de emergencia y a la creación de un programa del Departamento de Servicios de Atención Médica.

El programa se llama COVID-19 Presumptive Eligibility Program y puedes consultar los detalles aquí.

Seguro de desempleo le proporciona pagos de beneficios para sustituir parte de su sueldo cuando usted está desempleado o cuando le han reducido sus horas de trabajo. Los empleados independientes también pueden pedir el seguro de desempleo.

Así se presentar una Solicitud para Beneficios del Seguro de Desempleo.

El Seguro de incapacidad, sirve para esas personas que están enfermas o que les indicaron permanecer en cuarentena preventiva debido a sospecha de contagio de COVID-19.

Así se presenta una solicitud de este tipo:

Por su parte, el Permiso Familiar Pagado, sirve para las personas que tienen que cuidar a un familiar enfermo o en cuarentena debido al coronavirus. Revise la información detallada en español en este vídeo:

Según la Guía de Inmigrantes del estado de California, los inmigrantes indocumentados pueden ser elegibles para el Seguro Estatal de Incapacidad (SDI por sus siglas en ingles) y el Permiso Familiar Pagado.

El gobernador Gavin Newsom anunció la creación del Fondo de Alivio del Desastre para Inmigrantes del estado de California con el que busca darle de $500 a $1,000 a los inmigrantes indocumentados del estado.

California's strength is in its diversity.

The state invested $75 million in disaster relief for immigrant workers affected by #COVID19 and released a resource guide for immigrant Californians. pic.twitter.com/ExWaaLpUVK

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 19, 2020