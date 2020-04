Youtuber Juan de Dios Pantoja, señalado por video porno con hombres, asegura que no es gay

La controversia no para

El youtuber Juan de Dios Pantoja reconoció que ha participado en videos sexuales pero que no es la persona que aparece en el contenido filtrado en redes en los que se le ubica en actos sexuales con hombres.

El mexicano rechazó que sea gay como algunos señalan por señalamiento de la participación de Kevin Achutegui en los actos contenidos en los videos.

“Yo no tengo nada en contra de los gays, pero yo no soy gay, no soy homosexual, no me gustan los hombres, si me gustaran, yo creo que fuera el tiempo perfecto para decirlo… si fuera gay, ya lo sabrían”, afirmó el youtuber.

Adicional, el youtuber insistió en que no es la persona que aparece en los visuales con otro hombre.

“Es un video que está manipulado para hacerles creer que soy yo…lo acercaron, porque el muchacho real de ese video tiene tatuaje aquí (brazo), tiene tatuaje no sé en dónde más; y aparte, es moreno. Le pusieron un filtro para que se viera más blanco, y, ¡pum!…Juan de Dios Pantoja, y todos le creyeron porque traigo una camisa de resaque como en el video que vieron con esta chica”, describió.

El mexicano dijo que lo que más lamenta es el efecto de esta controversia en la salud mental de su esposa Kimberly Loaiza.

“Me duele demasiado esto. Y no tanto por mí. Sino porque estoy lastimando psicológicamente a mi mujer, a mi esposa, Kimberly Loaiza. Es algo que me duele porque ustedes saben que la amo a pesar de que he sido un patán. He hecho estupideces de las cuales me arrepiento”, argumentó.

“Este video no lo estoy haciendo para victimizarme. No me van a ver llorar, no me van a ver con una cara larga. Solo vengo aquí a dar la cara de ciertas cosas y a desmentir otras, y quiero intentar lograr que dejen de hablar de Kim”, agregó.

De paso, le pidió disculpas a su pareja con quien procreó a una niña indicando que fueron hechos inmaduros.

“Disculpándome públicamente con mi mujer; mi amor, te amo, perdóname. Sé que te duele todo esto. Quiero disculparme con toda mi familia con todos mis seguidores. Sinceramente, jamás pensé que vieran esas imágenes tan desagradables de mí. No quiero justificar lo que hice, pero es fácil darse cuenta que esas imágenes son de hace muchos años. Era un adolescente. No soy el mismo hombre que cuando tenía 16 años, ahora que tengo 24”, sostuvo.

“Sinceramente, quisiera en este momento regresar el tiempo y no hacer esas estupideces. Pero, si se ponen a pensar, si yo elimino los errors de mi pasado, estaría eliminando la sabiduría que hoy en día tengo, la madurez que he logrado tener año tras año”, continuo.

“Aunque no lo crean, la gente cambia. Uno no es el mismo cuando es maduro que cuando está inmaduro…”, insistió el mexicano quien reveló que supuestamente ya le había comentado de la existencia de los videos a su esposa hace años.

De Dios Pantoja además rechazó que tenga controlada y manipulada a Loaiza.

“Ella es tonta como muchos la piensan. No es una mujer que demuestre mucho en redes sociales, que anda presumiendo que es una mujer empoderada. No quiere decir que es una mujer sumisa. Es una mujer que varias veces me ha regañado, varias veces me ha puesto en mi lugar, y no tiene que andar presumiéndolo en las redes sociales”, expuso.

Por otro lado, el mexicano tildó de “muy bajo” lo que hizo la youtuber Lizbeth Rodríguez quien supuestamente fue la persona que divulgó sus andanzas, incluso con una conversación privada en entre Achutegui y el “influencer”.

“Cómo una mujer que navega con la bandera de que apoya el movimiento de la mujer puede ocasionar tantos problemas en una familia“, planteó.

Youtuber Juan de Dios Pantoja dice que no es él el protagonista del video porno que circula en redes