Diego Reyes y Raúl Jiménez se burlaron de las Chivas por sus derrotas en la eLiga MX

El jugador de Tigres tuvo una charla con el delantero en Instagram

La eLiga MX ha llamado la atención pues ha sido una forma de acercar a los aficionados y jugadores en esta época donde el fútbol está detenido a causa del coronavirus.

Los que no la han pasado nada bien son las Chivas, pues tras cuatro fechas no han podido ganar un solo partido e incluso se llevaron una goleada de 7-1 por parte de Pachuca, lo cual ha provocado todo tipo de burlas incluidas las de Diego Reyes y Raúl Jiménez.

El jugador de Tigres tuvo una plática con su excompañero en el América, mediante Instagram Live y comentaron que les gustaría jugar un partido virtual, aunque Reyes reconoció que es muy malo, como las Chivas.

“La verdad yo sí soy medio malo. Siento que sí me metes 7-1 como las Chivas”, dijo el defensa, mientras el goleador del Wolverhamtpon no pudo contener la risa.

Don Diego Reyes pic.twitter.com/MNtHgNxmSj — LORD WOLVERHAMPTON (@PapitoRaul_) April 21, 2020

Hace unos días, Diego Reyes comentó que no jugaría en el Rebaño debido a su pasado americanista.

“Me costaría trabajo jugar en Chivas. No me veo con ninguna playera rayada. Además, en Chivas no creo que me acepten“, apuntó Diego Reyes para TUDN.