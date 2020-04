Estadounidenses consideran inseguro levantar restricciones contra coronavirus como busca Trump

Incluso un alto porcentaje de republicanos cree que es demasiado pronto para salir de casa

Aunque el presidente Donald Trump presiona para que se reabra el país lo antes posible tras cuarentenas por coronavirus, la mayoría de los estadounidenses considera que es mejor quedarse en casa para enfrentar la pandemia.

El 61% considera que las decisiones de sus gobiernos han sido las correctas y creen pertinente mantener las órdenes de quedarse en casa para frenar la propagación de COVID-19.

“La mayoría dice que no será seguro levantar tales restricciones en el corto plazo, incluso cuando un puñado de gobernadores anuncia planes para aliviar en cuestión de días los esfuerzos de salud pública”, indica el reporte de The Associated Press y NORC-Center for Public Affairs Research.

El sondeo reveló que solamente el 12% de los estadounidenses dice que las medidas donde viven son extremas.

Incluso el 26% considera que deberían ser más intensas.

“Todavía no hemos comenzado a aplanar la curva. Todavía estamos aumentando la cantidad de casos y la cantidad de muertes “, dijo Laura McCullough, profesora de física de la universidad de Menomonie, Wisconsin.

Incluso entre republicanos el apoyo a quedarse en casa es mayoría con 59%, aunque un mayor porcentaje (22%) cree que se fue demasiado lejos.

Ante llamados del presidente Trump de “liberar” a los estados, el Departamento de Justicia ha indicado que dará seguimiento a demandas contra Gobiernos estatales cuyos ciudadanos consideren que esas administraciones han ido “demasiado lejos”, casi como “prisión domiciliaria”.