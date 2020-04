Gobernador de Georgia quiere reabrir gimnasios y salones de belleza este viernes a tono con plan de Trump

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, justificó su decisión de reabrir algunos negocios en el estado, como gimnasios y salones de belleza, a finales de semana a pesar de la crisis vigente por el coronavirus, bajo el argumento de que se siguen unas guías específicas.

“Nosotros estamos tomando medidas moderadas”, argumentó Kemp este martes a “The Story”. “Yo insto a las personas que realmente miren las guías que nosotros vamos a estar poniendo en efecto el resto de la semana”, agregó.

Este lunes, el funcionario anunció que ciertos negocios no esenciales reabrirían el viernes. Mientras que los restaurantes podrían admitir a clientes para comer dentro de los espacios a partir del 27 de abril.

La medida del gobernador responde a “entradas a la fase uno del plan del presidente” para dejar sin efecto el confinamiento general en estados de Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones del republicano, la decisión se tomó en coordinación con oficiales de salud y basado en la data recolectada sobre la enfermedad en el estado.

“Ellos apoyan la apertura parcial, que es lo que estamos haciendo”, sostuvo el funcionario. “Va a ser de alcance muy limitado. Operaciones básicas”, insistió.

Para justificar su plan, el político además argumentó que le preocupan las “repercusiones civiles” y los “problemas de salud mental” entre dueños de negocios si los espacios permanecen cerrados.

“Estamos hablando de unos pocos negocios que han cerrado para ayudar a bajar la curva, que lo hemos hecho en nuestro estado”, declaró. “Pero nosotros pedirle que continúen haciendo eso mientras lo pierden todo, sinceramente, puede provocar muchas repercusiones civiles y problemas de salud mental. Nosotros estamos viendo más pacientes en los centros de trauma en nuestro estado”, dijo.

Alcaldes y empleadores se han expresado en contra de la determinación de Kemp y han exhortado a la ciudadanía a que no haga caso a la orden.

Uno de estos es el alcalde de Savannah, Van Johnson, quien tildó de “temeraria, prematura y peligrosa” la pretensión del gobernador.

En una entrevista el lunes con CNN, Johnson dijo estar “más allá de perturbado” con el plan.

Savannah Mayor Van Johnson says he's "beyond disturbed" by Georgia Gov. Brian Kemp's "reckless" decision to reopen some businesses this week. "It blows our minds that here in Georgia that we would have these types of rules being lifted in a time where people are still suffering." pic.twitter.com/W5Hsi4mJNy

— CNN (@CNN) April 21, 2020