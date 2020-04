Todos los neoyorquinos podrán votar por correo en elecciones del 23 de junio

El gobernador Andrew Cuomo está por firmar una orden ejecutiva para que todos los registrados participen sin tener que ir a ningún puesto de votación

La semana pasada el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, anunció que debido a la pandemia del coronavirus, que ha cambiado la cotidianidad del estado y la Gran Manzana, las elecciones del próximo 23 de junio no se realizarán de manera presencial, en puestos de votación, sino por correo.

Solo falta que el mandatario firme formalmente la orden ejecutiva para oficializar su anuncio, pero ya es un hecho que los comicios, en los cuales se elegirán a los legisladores estatales, al igual que a los representantes neoyorquinos en la Cámara de Representantes federal, contaran la novedad del voto por correo, lo que antes era reservado para aquellos electores que previo aviso, solicitaran votar en ausencia debido a razones de peso.

En los comicios del 23 de junio, también se llevará a cabo la ección especial para llenar el puesto de presidente de Queens, que dejó vacante la actual fiscal de ese condado Melinda Katz y la curul en el Concejo Municipal que dejó el concejal de Brooklyn, Rafael Espinal.

“He visto filas de personas en la televisión votando en otros estados. Esto es totalmente absurdo. Dios los bendiga por tener tanta diligencia para cumplir su deber cívico poniéndose en una fila para votar, pero la gente no debería tener que hacer eso en estas elecciones”, dijo el Gobernador. “Estamos, por orden ejecutiva, autorizando que todos los neoyorquinos puedan votar en ausencia el próximo 23 de junio”.

La actual asambleísta por Queens Catalina Cruz, quien busca la reelección y deberá poner su cargo a consideración de los votantes en dichas elecciones, aplaudió que las eleciones se realicen por correo, debido a la actual crisis del COVID-19 y considera que pudiera incluso aumentar el número de participación electoral.

“Considero que votar por correo es una muy buena opción en estas circunstancias, y aunque es un poquito incómodo estar hablando ahorita de elecciones, cuando donde más preocupados debemos estar es en ayudar a la comunidad, sabemos que tenemos que pasar ese obstáculo de las elecciones, y creo que los votantes van a estar prestos a participar”, dijo la representante de Corona y Jackson Heights, vecindarios azotados en grandes número por el coronavirus y sus efectos devastadores. “Según estadísticas de otros estados, cuando se hace la votación por correo, se ha incrementado el número de votantes”.

La asambleísta agregó que tanto ella como su equipo de campaña seguirán trabajando por las necesidades de la comunidad y se mostró confiada en que sus electores se sumarán a la jornada de votación por correo para apoyarla y mantenerla en su curul. “Hemos trabajado duro por el pueblo y si el pueblo me quiere conservar en el cargo, pues aquí estaré y seguiré trabajando por ellos, como lo he venido haciendo hasta ahora”, agregó Cruz.

El colombiano Óscar Lozano, un residente de Jackson Heights, también se mostró positivo sobre el mecanismo de votación que se utilizará y dijo que aunque cree que será un poco más difícil que los candidatos hagan campaña, es una manera de poder votar por quienes han estado del lado de la comunidad.

“Fue bueno que Cuomo haya autorizado las votaciones por correo, porque así uno no tiene ya excusas para participar y me gusta la idea de que no haya campaña de los políticos que a veces solo aparecen al final para ganarse los votos de nosotros y podamos votar por los que de verdad hicieron un buen trabajo”, dijo el sufragante.