Trump firma la orden ejecutiva que suspende en parte la inmigración legal a Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó el miércoles la orden ejecutiva con la que suspende de forma temporal y con algunas excepciones la llegada de inmigrantes a Estados Unidos, con el pretexto de la pandemia de COVID-19.

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight – including for human trafficking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020