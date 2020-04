Coronavirus: Montana levantará el lunes la orden de quedarse en casa, con restricciones

El estado de Montana levantará su orden de quedarse en casa para prevenir la propagación del coronavirus a partir del 26 de abril.

El gobernador Steve Bullock dijo que el estado ha aplanado la curva de propagación de COVID-19 y es hora de comenzar a reabrir.

Pero también dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que no se reabrirá todo de una vez, será por etapas.

Starting this Sunday, the stay at home order will be lifted and we will begin PHASE ONE of our plan to reopen the Big Sky. pic.twitter.com/pJ0QqmFjhD

“Si bien hay razones para el optimismo. Este no es momento para la celebración. Voy a pedirles a los habitantes de Montana que sigan haciendo todo lo posible para protegerse mutuamente”, explicó Bullock.

While there is reason for optimism, this is not a time for celebration. The virus has not left Montana.

We must continue to protect one another, look out for our neighbors, and be vigilant in every step we take.

— Steve Bullock (@GovernorBullock) April 22, 2020