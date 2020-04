Cuatro tigres más y tres leones dan positivo por coronavirus en zoológico de Nueva York

Cuatro nuevos tigres y además tres leones africanos han dado positivo por coronavirus en el zoológico de El Bronx, anunciaron funcionarios el miércoles.

Los animales fueron examinados después de que se confirmó que Nadia, una tigresa de Malasia de cuatro años, tenía el virus a principios de este mes, dijo Wildlife Conservation Society en un comunicado.

“Hicimos las pruebas a los tigres y los leones por precaución y nos aseguraremos de que cualquier conocimiento que obtengamos sobre COVID-19 contribuirá a la comprensión continua del mundo sobre este nuevo coronavirus”, dijo el comunicado.

Todos menos uno de los grandes felinos, un ejemplar en Tiger Mountain, habían mostrado síntomas, incluida una tos similar a la de Nadia, quien probablemente contrajo la enfermedad de un cuidador del zoológico, que se encuentra cerrado al público por la pandemia.

Las pruebas en los cuatro tigres y el trío de leones africanos se realizaron con una muestra fecal, mientras los animales estaban bajo anestesia.

“La prueba de estos felinos se realizó en laboratorios veterinarios y los recursos utilizados no se tomaron de los que se emplean en las pruebas en humanos”, aclaró el comunicado.

Todos los grandes mamíferos se están recuperando y sus síntomas se han reducido enormemente, dijeron las autoridades.

El anuncio se produjo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelaran que dos gatos en el estado NY dieron positivo por el coronavirus, en los primeros diagnósticos de animales domésticos en el país.

The zoo confirms that four more tigers and three lions have SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. There is still no evidence that domestic animals can pass the disease to humans https://t.co/E3oDmV7cPm

— National Geographic (@NatGeo) April 23, 2020