Dos hermanos mexicanos mueren de coronavirus en Nueva Jersey con un día de separación

Javier y Martin Morales, dos hermanos mexicanos, murieron con un día de separación víctimas del coronavirus en Nueva Jersey.

Ambos vivían en el mismo edificio con un piso de separación, en Teaneck (NJ).

Emigraron desde Santa Catarina Yosonotú, un poblado en el sur de México tan pequeño que hasta el día de hoy la mayoría de los residentes no tienen servicio telefónico de ningún tipo y tampoco Internet, acotó Associated Press.

Javier tenía 48 años y llegó a EEUU siendo un adolescente. Su hermano Martín (39) lo siguió unos años después.

En marzo pasado Javier visitó su pueblo natal para unas fiestas patronales. Días después se sintió enfermo y buscó ayuda en dos hospitales. Finalmente murió el 6 de abril y su hermano al día siguiente.

Ahora sus familias están buscando enviar los cuerpos de regreso a su aldea en el estado Oaxaca, donde su madre aún vive.

Nueva Jersey es el segundo estado con más casos de COVID-19 en EEUU: al momento suma casi 100 mil contagios y 5,368 fallecidos.

