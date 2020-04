2 millones de personas pasarían hambre por la crisis económica sólo en NYC, pronostica alcalde De Blasio

Es el doble de la cantidad que ya sufría inseguridad alimenticia antes de la pandemia

Casi una cuarta parte de los 8,6 millones de residentes de la ciudad de Nueva York podrían pasar hambre debido a la crisis generada por la pandemia, dijo el jueves el alcalde Bill de Blasio.

“Me temo que el número será de alrededor 2 millones de neoyorquinos que padecen inseguridad alimentaria a medida que esta crisis se profundiza y ese es un número horrible”, dijo De Blasio en su sesión informativa diaria en el Ayuntamiento.

La proyección es el doble de la cantidad de neoyorquinos que carecían de acceso confiable acomidas antes de que la pandemia azotara la ciudad.

Se basa en 500 mil personas que pierden sus empleos, incluidos muchos que son el sostén de su hogar, dijo de Blasio. “Eso significa, por supuesto, que la capacidad de comprar alimentos se ve enormemente interrumpida”.

“Pensemos en esas personas que hace sólo unas semanas no podían haber imaginado que no tendrían suficiente para comer y ahora están luchando (…) Hay tantas personas que necesitan ayuda”, dijo De Blasio, citado por New York Post.

Los funcionarios de la ciudad esperan dar 10 millones de comidas gratis a los neoyorquinos en abril y 15 millones adicionales en mayo, agregó.