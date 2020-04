Medida en la Cámara de Representantes cancelaría pago de renta en EEUU mientras dure la pandemia

“En 2008, rescatamos a Wall Street. Esta vez, toca rescatar a los estadounidenses que están sufriendo”, argumenta Ilhan Omar, quien presentó la medida junto a otras representantes como Alexandria Ocasio-Cortez

Una petición de firmas en línea solicita que la legislación presentada en la Cámara de Representantes federal para una cancelación total de la renta y de hipotecas en Estados Unidos sea incluida en un nuevo paquete de estímulo económico en el Congreso.

La medida, presentada por la representante de Minnesota, Ilhan Omar, establece una cancelación a nivel nacional del pago de alquiler de vivienda y de hipotecas en lo que dure la emergencia por coronavirus en el país.

Omar indicó en un comunicado de prensa que el proyecto de ley constituye una condonación total del pago sin acumulación de deuda para los arrendatarios o dueños de hogares, que tampoco verán un impacto en su crédito o en su historial de renta.

La legislación, además, establece un fondo de alivio para propietarios y prestamistas hipotecarios que pudieran experimentar pérdidas económicas por las deudas canceladas a través del “Rental Property Relief Fund” que sería administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Además, la iniciativa crearía un fondo opcional para financiar la compra de propiedades de alquiler privado por parte de organizaciones sin fines de lucro, autoridades de vivienda pública y cooperativas.

“El Congreso tiene la responsabilidad de dar pasos para estabilizar las comunidades locales y el mercado de viviendas durante este tiempo de incertidumbre y crisis”, indicó Omar. “En 2008, rescatamos a Wall Street. Esta vez, toca rescatar a los estadounidenses que están sufriendo”, planteó la representante quien junto a otras representantes liberales como Alexandria Ocasio-Cortez ha recibido los ataques del presidente Donald Trump.

Precisamente, la legislación presentada el 17 de abril por Omar es coauspiciada por Ocasio-Cortez (D-NY), así como por Rashida Tlaib (D-MI), Pramila Jayapal (D-WA), Mark Pocan (D-WI), Verónica Escobar (D-TX), Jesús “Chuy” García (D-IL) y Grace Meng (D-NY).

“Debido a los despidos y el desempleo masivo, inquilinos y poseedores de hipotecas están acumulando montañas de deudas, a pesar de que muchos no tienen un ingreso estable para el futuro cercano. Si no se toman medidas drásticas de inmediato, millones de familias se verán forzadas a abandonar sus hogares y el mercado de viviendas sufrirá un daño irreparable. Al momento, los llamados para huelgas de renta están haciendo eco a lo largo de la nación por inquilinos que no pueden darse el lujo de llegar a fin de mes”, lee un documento en el sitio oficial de Omar que sirve como marco de referencia de la medida.

Se desconoce, al momento, el estatus de la medida en la Cámara, aunque en la plataforma “People’s Action” más de 4,500 personas han firmado una petición para que se apruebe el proyecto H.R. 6515 nombrado “Rent and Mortgage Cancellation Act”.