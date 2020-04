Neoyorquino muere baleado en México paseando con su novia modelo

Pat Landers, nativo de Baldwinsville (NY), murió junto a su novia Karla Baca en medio de una lluvia de balas en México.

Ambos iban a bordo de un Jeep que Landers (32) conducía al momento de la balacera en Ciudad Juárez.

El hombre estadounidense y su novia mexicana habían estado saliendo durante varios meses después de conocerse en Texas y estaban pasando la cuarentena en Ciudad Juárez, dijo su amigo Dave LaBarge a Syracuse.com

Baca era modelo y maestra de educación física, según su página de Facebook.

La policía dijo que la pareja estaba en el Jeep negro de Landers el lunes cuando alguien abrió fuego contra el vehículo mientras conducía por la avenida López Mateos en Ciudad Juárez, informó NBC News.

El vehículo tenía placas de Nueva York y resultó con múltiples agujeros en el parabrisas.

Al menos 20 balas fueron disparadas contra el Jeep, dijeron las autoridades. No se han hecho arrestos ni se ha establecido si ellos era el objetivo del crimen.

Landers dejó huérfano a un niño pequeño. “Quiero que la gente sepa que fue un gran padre y amaba a su hijo Cameron”, dijo Adam Howe a Spectrum News. “Lo amaba más que a nada en el mundo”.

A pesar de una orden de quedarse en casa desde el 23 de marzo, se han reportado más de 100 asesinatos en Ciudad Juárez este mes, según Daily Mail. La policía ha atribuido la mayor parte de la violencia a carteles de la droga.

Pat Landers, 32, was shot to death in Mexico. Landers & his girlfriend, Karla Baca, were driving a with New York plates when they were gunned down across the border in Juarez.

Baldwinsville Man, Girlfriend Killed In Mexico https://t.co/UldwyRK4f4

— Mark H (@maddad0921) April 23, 2020