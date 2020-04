Advierten de escasez de carne en EEUU por decenas de empleados con coronavirus en plantas procesadoras

Más de 5,000 empleados de estos espacios enfrentan la emergencia por el COVID-19

Si las autoridades federales no toman acción, la distribución y consumo de carne en Estados Unidos podría verse afectada debido al impacto del coronavirus.

United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) indicó este jueves que la cadena de suministros no llegaría a los comercios si no se toman medidas inmediatas para incrementar la seguridad y el distanciamiento en las fábricas donde se procesa la carne.

Anthony Perrone, presidente de la Unión, indicó que más de 5,000 empleados de estos espacios tienen situaciones asociadas con el COVID-19, mientras otros 13 han muerto.

“Los trabajadores de las plantas procesadoras de carne en Estados Unidos están en peligro extremo, y nuestra cadena de alimentos enfrenta una amenaza directa por el brote de coronavirus”, indicó Perrone según citado por medios nacionales.

“Si los trabajadores en estas plantas son esenciales como manifiestan nuestros líderes electos, ahora es cuestión de tiempo para que nuestros políticos le suministren con el equipo de protección esencial que necesitan”, agregó el portavoz.

La cifra de 5,000 contagios incluye empacadores de carne confirmados como positivos a la enfermedad y otros que permanecen en cuarentena mientras esperan por los resultados. Ese número representa el 80 % de los trabajadores en la producción de carne res y de puerco, y un 40% de los empleados en empresas avícolas.

Desde que la pandemia azotó Estados Unidos, al menos 13 de estas fábricas han tenido que cerrar, lo que ha resultado en una baja de 25 % en la capacidad de trabajo en los mataderos de cerdos y un 10 % en los de carne de res.

Un reporte de Telemundo indica que esta situación, en particular, podría desembocar en una escasez de la carne de puerco para mayo.

La Unión informó a principios de semana que había enviado una carta al secretario del Departamento de Agricultura, Sonny Perdue, detallando sus pedidos.