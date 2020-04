Bob Arum revela que hay acercamiento entre Pacquiao y Crawford, ambos quieren pelear

En temas de negociaciones, la actividad del boxeo no descansa durante la pandemia del coronavirus, pues Bob Arum, promotor de boxeo, destacó que las pláticas para hacer la pelea de Manny Pacquiao en contra de Terence Crawford están en buenos términos.

“Hemos estado en conversaciones tentativas. Para que esto suceda, tendríamos que hacerlo fuera de los Estados Unidos y fuera de Filipinas, por supuesto. Y tendríamos que hacerlo funcionar con una gran tarifa de Pago por Evento”, explicó el CEO de Top Rank.

“Estábamos cerca de hacer la pelea para finales de verano o en otoño, pero todo explotó con el coronavirus. Pero soy optimista de que podré continuar con estas conversaciones en el próximo mes más o menos. Hablé con Terence al respecto. Me parece que Crawford y Pacquiao quieren seguir adelante con esa pelea”, agregó Arum al portal BoxingScene.

