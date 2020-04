Coronavirus: Empresario hondureño comenzará huelga de hambre para no pagar el recibo de luz

El empresario hondureño Roberto Contreras, fundador de la cadena de restaurantes Power Chicken, que funcionan en San Pedro Sula y Tegucigalpa, anunció este viernes que se pondrá en huelga de hambre, para exigir que no se cobre el recibo de la energía eléctrica.

Contreras considera que la tarifa de energía eléctrica no se debería pagar desde 15 de marzo, fecha en que inició el confinamiento en Honduras, como una medida para detener la propagación del COVID-19.

Indicó que a partir de las 5:00 de la mañana del lunes 27 de abril, él iniciará la huelga de hambre, en un sector de San Pedro Sula, aunque el empresario no precisó donde exactamente lo hará.

“Esta huelga de hambre no sé cuándo terminará, pero es para exigir al gobierno y los generadores, no nos cobren, porque no hemos generado ingresos, ya que lo poco que hemos conseguido, ha sido para mantener los empleos y llevar alimento a casa”, argumentó.

Aclaró que “esta lucha no tiene tinte político, sino que es el sentir del pueblo que se siente ultrajado”.