A 15 años de la muerte de Mariana Levy: la actriz que falleció de pánico por el crimen en México

Su súbito deceso impactó a todo un país

Este 29 de abril de 2020 se cumplen 15 años de la muerte de Mariana Levy, la reconocida actriz que inició su carrera con el grupo “Fresas con Crema” y que más tarde estaría presente en la pantalla chica con telenovelas como “La Pícara Soñadora”, “Amor Real” y “Rayito de Luz”.

La muerte de la hija de Talina Fernández fue de manera repentina, lo que causó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.

La actriz iba en su camioneta en compañía de su esposo, José María Fernández “Pirru”, sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, y algunos compañeros de la escuela, se dirigían a un parque de diversiones para celebrar el día del niño.

Cuando un hombre armado se acercó al vehículo, lo que provocó un fuerte susto a la actriz, que le resultó en un paro cardíaco fulminante. La mexicana tenía tan sólo 39 años de edad.

A Mariana le sobrevive su hija, María, producto de su matrimonio con Ariel López Padilla, a quien conoció mientras grababan la telenovela “Caminos Cruzados” (1994).

Además de Paula y José Emilio, hijos de sus segundas nupcias con José María Fernández “El Pirru”.

Con el paso de los años, María y Paula han sorprendido al público por el gran parecido que tienen con su madre.

María, su hija mayor, se reconcilió con su papá hace poco y hoy en día, la recuerdan juntos.

“Yo me acuerdo que de chiquita, cuando me portaba mal, en vez de (decirme) “¡María estás castigada!, vete a tu cuarto”, me decía “María, vete a tu cuarto a pensar, piensa qué es lo que hiciste mal y cuando sepas qué hiciste mal, puedes salir de tu cuarto y me dices qué hiciste mal, y hablamos”, expresó su primogénita, durante una entrevista con Mezcalent.

Sigue leyendo