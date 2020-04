Dra. Birx advierte que será necesario en el verano distanciamiento social contra coronavirus

La estrategia de distanciamiento social deberá mantenerse en el verano para evitar un nuevo incremento de casos de coronavirus, adelantó la Dra. Deborah Birx.

“El distanciamiento social estará con nosotros durante el verano, para asegurarnos realmente de protegernos unos a otros”, expresó en una entrevista en NBC.

La experta que lidera los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump contra la pandemia de COVID-19 explicó el razonamiento del vicepresidente Mike Pence, quien aseguró que para el Memorial Day (el 25 de mayo) los ciudadanos dejarían atrás el asunto de la pandemia.

“¿Es realista?”, preguntó el presentador Chuck Todd. La Dra. Birx indicó que se tienen modelos de contagio en los Estados Unidos, lo cual es una buena noticia, ya que se habían utilizado los datos en otras naciones. Esto, indicó, permite evaluar mejor la situación y tomar decisiones en zonas como Lousiana o Detroit.

“Estamos rastreando cada brote en los Estados Unidos”, dijo. “Si ves los datos de Lousiana, Detroit, que alcanzaron su pico y comenzaron a bajar… nos dan una gran esperanza cuando proyectas Boston o Chicago”.

TODAY: Vice President Mike Pence said COVID-19 will be largely “behind us” by Memorial Day.

Dr. Birx: “Social distancing will be with us through the summer to really ensure that we protect one another.” pic.twitter.com/ksYFZJFUNL

