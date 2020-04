¿Fan de los videos? Conoce la app que te permitirá ver Youtube en tiempo real con tus amigos a distancia

¡Disfruta de Youtube con tus amigos sin salir de casa!

El aislamiento social a causa del coronavirus nos ha privado de pasar tiempo con los amigos y hacer cosas tan sencillas y divertidas como ver videos juntos. Afortunadamente, la tecnología ha llegado al rescate y nos permite hacer a distancia muchas de las actividades que hacíamos en persona.

Tal es el caso de Airtime, una app gratuita disponible para iOS y Android, que te permitirá ver videos de Youtube con tus amigos a distancia en tiempo real. Para poder hacerlo solo debes crear una cuenta en Airtime, elegir a las personas con las que verás el video (máximo 5) y seleccionar si será una sesión privada, es decir solo con tus amigos, o pública, a la que pueden unirse amigos de tus amigos.

Entre el contenido que puedes ver con tus amigos en Youtube, se encuentran películas como Shrek, Benjamin Button, Donnie Darko, etc., y series como The Bachelor, The Bachelorette, Degrassi, Hell’s Kitchen y Storage Wars.