Coronavirus: crimen organizado comanda lucha contra el COVID-19 al interior de México

Los delincuentes aprovechan el vacío de poder que hay en algunos pueblos para presentarse ahí

El crimen organizado está al frente de la lucha contra el COVID-19 en pueblos y comunidades de media docena de Estados, con préstamos de dinero y reparto de despensas, con “toques de queda”, amenazas de levantones o palizas a quien no cumpla con la cuarentena.

Este fin de semana, aparecieron mantas en diversos lugares públicos de Iguala, Guerrero, en las que se amenaza con levantar a quienes salgan de sus casas.

En Teloloapan, jóvenes fueron tableados por integrantes de un grupo criminal por estar en la calle y no cumplir con la instrucción de quedarse en casa, según videos que circularon en redes sociales.

En Sinaloa, circulan videos en los que integrantes del Cártel de Sinaloa amenazas a quien no acate las medidas de contingencia por la pandemia.

“Son órdenes de los chapitos. A las 10 de la noche, por favor, adentro de sus casas. no estamos jugando, no es juego”, dice una persona en uno de los videos.

En Morelos, Sinaloa, Tamaulipas Jalisco, Guanajuato y Chihuahua el crimen organizado ha entregado despensas a los pobladores.

Con información de Claudia Guerrero y Jesús Guerrero

👉 #Videos En medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartieron despensas en el municipio de Manzanillo LEER MÁS: https://t.co/rE2t1xXYkF pic.twitter.com/CcSOAoOXSB — Perriodismo (@perriodismo) April 28, 2020

En redes sociales circuló un video en el que otro grupo armado cuando reparte despensas, en Manzanillo, Colima.

Aparecen hombres encapuchados y con armas largas, quienes dicen ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ellos aseguraron prepararse para repartir despensas en los poblados de Tapeixtles y El Colomo, en el Municipio de Manzanillo.

En otros videos se les ve ya repartiendo las despensas, en bolsas de plástico transparentes y etiquetadas con la figura de Jalisco y un gallo sobre ésta, y se lee en ella: “Señor de los Gallos Mencho”.

En el material gráfico que circula al menos desde la noche del domingo se informa que el grupo criminal apoya a la gente en medio de esta contingencia sanitaria y hacen la entrega a nombre de “El Señor de los Gallos”.

La gente que recibe las despensas les da las gracias y algunos piden otra para quienes no pudieron estar presentes al momento de la entrega.