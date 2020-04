Empresario inmigrante mató a su esposa embarazada y luego se suicidó en Nueva Jersey

Garima Kothari murió embarazada en un aparente caso de homicidio suicidio en Jersey City, dijeron funcionarios ayer.

El sospechoso Mohan Mall, de 37 años, fue encontrado muerto en el río Hudson cerca de Exchange Place, el domingo por la mañana.

Su esposa de 35 años fue hallada muerta en su apartamento. Sufrió múltiples lesiones en la parte superior del cuerpo, dijo la fiscalía del condado Hudson en Nueva Jersey. Tenía unos cinco meses de embarazo.

El incidente fue investigado como un asesinato-suicidio, y la muerte de Kothari fue declarada un homicidio, dijo la fiscal Esther Suárez el lunes. Pero agregó que “la determinación final aún está pendiente de los resultados completos de la oficina del médico forense regional”.

Los miembros de la familia recordaron a Kothari y Mall como una “pareja feliz”. Se mudaron a EEUU desde su India natal y en los últimos años abrieron “Nukkad”, un restaurante de comida de su país, cerca del rascacielos donde vivían.

Mall llegó a EEUU hace aproximadamente una década para obtener su maestría en la Universidad de Columbia. Kothari arribó unos años después, dijo un portavoz de la familia a Daily Voice.

“Manmohan era una persona muy inteligente y cariñosa”, dijo el pariente. “Garima, una talentosa chef, era extremadamente amable y dedicada a su profesión”.

Manner of #Death of Garima Kothari of #JerseyCity Ruled as #Homicide – Hudson TV https://t.co/5lPHx6hi0x pic.twitter.com/n3JewfJPRe

— Hudson TV (@hudsontvdotcom) April 27, 2020