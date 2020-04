Ferdinando Valencia reveló al borde del llanto qué famosos lo ayudaron económicamente durante la enfermedad de Dante

Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Canelo Álvarez, tienen un corazón de oro

Aunque ya han pasado varios meses desde la muerte de su pequeño hijo Dante, Ferdinando Valencia no olvida a quienes le ayudaron incondicionalmente a tratar de salvarle la vida y asegura que, aunque hoy en día todavía debe algo de dinero a los hospitales en los cuales estuvo internado el bebé, la carga original se hizo mucho más ligera gracias a ellos.

En el video abajo al minuto 13:00

En entrevista para el programa “Confesiones”, el actor se conmovió al recordar que al ver que la situación se complicaba cada vez más, varios de sus compañeros del medio artístico se solidarizaron con él y le ofrecieron efectivo e hicieron depósitos bancarios para pagar aunque fuera una pequeña cantidad de la cuenta de las clínicas.

“La cuenta, desde el inicio hasta el final del proceso, fue de más de siete millones de pesos y el miedo de sentir que no vas a tener cómo defenderte de la vida es enorme. A nosotros nos ayudaron muchísimo, Voy a dar nombres, perdónenme, pero creo que tengo que decirlo porque no voy a encontrar manera de agradecerles nunca. Hay gente como Galilea Montijo, que nos hizo un depósito irracional, y Andrea Legarreta, que estuvo ahí para darnos una mano. “, dijo Ferdinando.

“Saúl “Canelo” Álvarez básicamente me habló y me dijo: “¿Qué hago? Yo me encargo” y yo no lo acepté, porque no quería que fuera así tampoco. Jaime Camil habló y me dijo: “¿Qué necesitas?, un avión, algo”. Hubo mucha ayuda que yo no acepté, todos los nombres los podría pronunciar porque la lista es infinita, pero de corazón se los digo: gracias por ser los seres humanos que son”, finalizó.

