Hispano mata a su madre a cuchilladas en Queens y luego intenta suicidarse

David Galicia, un hombre en Queens (NYC), supuestamente asesinó a su madre con un cuchillo de carnicero, en otro caso de violencia doméstica durante la cuarentena, dijeron fuentes policiales.

Los policías fueron llamados al edificio de apartamentos de siete pisos en Woodside la madrugada del sábado por un asalto, pero cuando llegaron allí encontraron un rastro de sangre y lo siguieron hasta la vivienda de Carmelita Cabansang en el cuarto piso, según un informe.

Cuando llamaron a la puerta, fueron recibidos por Galicia (48), hijo de la señora Cabansang (78). Ambos vivían allí.

Galicia estaba cubierto de sangre y sus siguientes movimientos fueron aún más espeluznantes, dijeron las fuentes.

Después de dejar entrar a la policía, Galicia aparentemente caminó hacia el cuerpo sin vida de su madre y se tumbó encima de ella.

Los paramédicos que respondieron declararon a Cabansang muerta en la escena. Se encontraron dos cuchillos al lado del cuerpo, según QNS.com

Galicia fue llevado al Hospital Elmhurst pues también tenía heridas de arma blanca, en un aparente intento de suicidio.

La policía, que describió a Galicia como “emocionalmente perturbado”, no dio inmediatamente un motivo para el presunto asesinato.

Fue arrestado en el hospital y luego llevado a Recinto 108, donde presuntamente admitió el matricidio.

Lo acusaron de asesinato en segundo grado, posesión criminal de un arma y travesuras criminales, dijo la policía.

The NYPD is investigating the death of a 78-year-old woman, who was found dead in a residence in Woodside on Friday. https://t.co/xBEgaoq0Re

— QNS (@QNS) April 24, 2020