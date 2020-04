Nuevas hospitalizaciones por coronavirus en Nueva York ya son menos de 1,000 diarias

Aunque hubo 335 muertes, las admisiones de nuevos pacientes presentaron su número menor en varias semanas, con 900 casos, lo que permite pensar en volver pronto a la "normalidad"

Una voz de optimismo que indicaría que Nueva York está poco a poco librándose de la pandemia del coronavirus lanzó este martes el gobernador Andrew Cuomo. El mandatario anunció no solo que las hospitalizaciones, las muertes y los entubados siguen disminuyendo, sino que uno de los principales indicadores de la pandemia: las admisiones de nuevos pacientes graves a centros asistenciales, registró una baja considerable, y ya es del orden de los 900 casos diarios. La reducción es de un 70% comparada con lo ocurrido hace un par de semanas cuando el coronavirus creó el mayor caos en el sistema de hospitales con más de 3,000 ingresos cada 24 horas.

Así lo reveló el jefe del Estado, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Syracuse, donde destacó que tener menos personas infectadas con el COVID-19 llegando a las salas de emergencia de los hospitales de Nueva York, es una buena señal, y un motivo para estar con esperanzas altas. Aunque los nuevos contagios en las últimas 24 horas fueron 3,110, los pacientes nuevos estuvieron por debajo de los 1,000 casos por tercer día consecutivo, al tiempo que hubo 335 muertes, 112 de ellas en los cinco condados, lo que elevó la cifra total a 17,638, (11,820 ocurridas en la ciudad). Los contagios en total alcanzaron los 295,137 casos, 157,713 en la Gran Manzana.

“Hemos visto lo bello, lo terrible, y lo feo. La buena noticia es que las hospitalizaciones siguen bajando por día y ya son menos de 1,000. Es un número significativo y la noticia horrible son las 335 muertes, que son 335 familias sufriendo”, dijo Cuomo sobre el panorama actual de la crisis del coronavirus, advirtiendo que no por ello se puede bajar la guardia. “Fuimos al infierno y volmimos en los últimos 60 días… tenemos que permanecer vigilantes. Esto no ha terminado”.

“Hay que seguir con normas de cuarentena”

El líder demócrata manifestó que es necesario continuar con el cumplimiento de las normas de cuarentena y distanciamiento social hasta nueva orden y advirtió que haberlas seguido, fue fundamental en que la pandemia no haya acabado hasta ahora con más vidas ni puesto en riesgo otras miles.

“Nuestro esfuerzo es salvar vidas. Antes las proyecciones decían que íbamos a tener 120,000 hospitalizados y solo tenemos 20,000. No es que las proyecciones estuvieran equivocadas sino que nosotros cambiamos esa realidad, redujimos el índice de contagios y aplanamos la curva. Esas 100,000 (personas) no se hospitalizaron por nuestros esfuerzos, no podemos negar lo que logramos”, acotó el Gobernador.

Y tras revelar las “buenas nuevas” Cuomo aseguró que ya se está trabajando más concretamente en los planes de reapertura que se irán dando de manera escalonada, dependiendo cada región, y anunció la creación de un grupo de trabajo especial, integrado por 100 personas, entre expertos y funcionarios.

“La reapertura no puede ser una decisión política o filosófica o porque la gente proteste o por lo que la gente quiera, sino que tiene que ser una decisión basada en hechos (…) Queremos reabrir las cosas, pero sin infectar a más gente ni abrumar el sistema de hospitales. Nuestro medidor es que el número de infectados no abrume la capacidad hospitalarias, ese es el balance y con los datos podemos diseñar ese sistema de reapertura de manera inteligente”, afirmó el mandatario estatal, quien presentó un plan de 12 puntos que se seguirá en los planes de “normalización” de la vida en los municipios.

El plan de reapertura para NY

“Es un plan de reapertura basado en hechos y basado en datos de las regiones que los mantendrán seguros y permitirá que la economía se reabra por fases (…) Cada región debe tener un salón de control que monitoree las métricas”, dijo el Gobernador, advirtiendo como punto principal que el plan se centrará en evitar que el sistema hospitalario se vea abrumado por los nuevos casos de coronavirus. Ningún hospital podrá tener más del 70% de camas y UCIs ocupadas.

Además, dentro de los puntos que liderarán el proceso de regulación, se requiere que los funcionarios locales y estatales establezcan sistemas masivos de pruebas y rastreos de personas contagiadas. Igualmente, que se creen instalaciones de aislamiento para pacientes infectados y sistemas de monitoreo. Igualmente, que se revise que las empresas que reabren siguen las pautas de distanciamiento social y cuidados. Sobre ello dijo que las empresas de construcción y manufactura serían las primeras en abrir. Asimismo se habló de motivar la telemedicina y la teleeducación.

“Si hay un valor atípico en cualquiera de esas medidas”, las regiones deberán endurecer las restricciones nuevamente, advirtió Cuomo.

Sobre el regreso de los niños a las escuelas, aunque el alcalde De Blasio dijo hace unas semanas que no ocurrirá antes de septiembre, Cuomo fue claro en advertir que esa decisión aún no se ha tomado y que se anunciará a finales de esta semana, pero manifestó que la reapertura del estado está ligado a las escuelas.

“No sé como se pueden abrir los negocios si no se reabren las escuela. El asunto es que mucha gente va a poder volver a trabajar, porque los niños van a estar en las escuelas, si no es así habría un problema sobre el cuidado de los pequeños”, advirtió Cuomo.

Cifras del coronavirus en NY: