Por qué el gobierno de Estados Unidos publicó los videos de los ovnis

Este lunes el mundo se vio sorprendido con la publicación de videos de encuentros de pilotos de las fuerzas armadas de Estados Unidos con objetos voladores no identificados.

Las grabaciones ya se habían filtrado a los medios en el pasado, y el propio Pentágono confirmó su veracidad en 2019, pero no los había desclasificado oficialmente. Según CBS, el Departamento de Defensa decidió publicar los videos ya que no revelan ningún material sensible, y aclarar “cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que ha estado circulando son reales o no”.

El exsenador demócrata Harry Reid, que en 2007 impulsó el financiamiento de un programa para investigar encuentros con Ovnis, aplaudió que el gobierno desclasificara los videos. Sin embargo, Reid pidió que se tome más en serio el tema por lo que implica para la seguridad nacional.

“El pueblo estadounidense merece estar informado”, escribió Reid en Twitter.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020