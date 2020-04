Reabren playas del sur de la Florida para personas que cumplen algunos requisitos

Solo los que puedan demostrar un requisito podrán bañarse en las paradisiacas playas de Key West

La ciudad de Key West, al sur de Florida, ha reabierto sus playas, parques e instalaciones recreativas con la intención de cumplir con la necesidades de algunos de sus residentes de “reanudar un cierto sentido de normalidad”.

El administrador de la ciudad, Greg Veliz, anunció a través de Facebook que iba a suavizar algunas de esas restricciones relacionadas con el coronavirus.

“Al igual que nuestros líderes nacionales y estatales, hemos determinado que la mejor manera de proceder sería un enfoque gradual. Aunque actualmente estamos bajo una orden restrictiva en lo que respecta a las empresas, entendemos la necesidad de comenzar a permitir que nuestros residentes retomen un cierto sentido de normalidad mientras ejercen responsabilidad personal y distanciamiento social. Con ese fin, a partir del 27 de abril de 2020, la ciudad de Key West abrirá sus parques, playas e instalaciones recreativas a los residentes locales. Si bien los parques infantiles continuarán cerrados por el momento, esperamos que al aliviar algunas restricciones en el espacio público nuestros residentes puedan disfrutar del entorno natural que Key West tiene para ofrecer. Se alienta a los residentes a distanciarse responsablemente unos de otros mientras pasan tiempo fuera de sus hogares”.

Si no vives en los Cayos de la Florida, olvida esa idea. El condado de Monroe ha dicho que planea seguir con sus puntos de control en la entrada principal de los Cayos para mantener a los personas no residentes fuera de ese lugar, al menos hasta junio.

“Los automovilistas que no pueden probar que viven o son dueños de propiedades en los Cayos de Florida, o que no pueden demostrara que están realizando un trabajo esencial en los Cayos de Florida no deben intentar pasar por los puntos de control”, reiteró el condado el lunes.