Sanders llama “golpe a la democracia” la cancelación de primarias en Nueva York; piden anular a todos los delegados

Como “indignante, un golpe a la democracia de EEUU”, calificó Bernie Sanders la decisión inédita del partido Demócrata de cancelar las primarias presidenciales en Nueva York, siendo el ex vicepresidente Joe Biden el único candidato en pie.

Aunque Sanders renunció a su candidatura a principios de este mes, tras ir relegado en la contienda interna, sus partidarios esperaban ganar más delegados para influir en la plataforma del partido, del centro a la izquierda.

Los comisionados electorales Demócratas del estado votaron el lunes para eliminar a Sanders y otros nueve pre candidatos presidenciales de la boleta electoral de Nueva York, haciendo uso de una nueva medida en la ley estatal que les permite proceder así si un postulante suspende públicamente su campaña.

La medida tiene además previsto dar un alivio a los votantes y a los trabajadores electorales, en medio de la pandemia. Para el resto de los cargos a nivel estatal y del Congreso las primarias procederán según lo planeado, el 23 de junio, pero sólo votando por correo.

Ambos comisionados Demócratas, Douglas Kellner y el ex ejecutivo del condado de Westchester, Andy Spano, votaron el lunes a favor de cancelar la carrera por buscar un candidato presidencial.

Kellner calificó la votación como “una decisión muy difícil”. Pero dijo que celebrar las primarias habría sido “innecesario y frívolo” en la era del COVID-19, acusando a los partidarios de Sanders de querer celebrar un “concurso de belleza”.

“El senador Sanders no sólo anunció que suspendería su campaña, sino que también anunció un respaldo público a Joe Biden”, dijo Kellner. “Eso ha terminado efectivamente el contexto real de las elecciones primarias”.

Sanders mantuvo su nombre en la boleta con la esperanza de ganar delegados adicionales a la Convención Nacional Demócrata (DNC) en agosto, para influir en las reglas y la plataforma del partido hacia el ala progresista.

Kellner y Spano fueron bombardeados con correos electrónicos en los últimos días de partidarios de Sanders con la esperanza de ganar una parte de los 274 delegados comprometidos del estado.

La primaria Demócrata de Nueva York es una doble carrera: los votantes votan por su candidato presidencial preferido, así como una lista de delegados para representarlos en la convención.

Jeff Weaver, un asesor principal de Bernie 2020, pidió al DNC que revierta la decisión. En ausencia de eso, dijo que Nueva York debería ser despojada de todos sus delegados Demócratas por violar su plan de selección aprobado por el partido USA Today.

Our campaign statement on the New York State Board of Elections decision to cancel the state’s presidential primary: pic.twitter.com/BzylNaqCaS

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 27, 2020