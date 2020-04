Equipo de “Canelo” Álvarez avala pelea contra Conor McGregor; la bolsa sería millonaria

Hace unos días Sports Illustrated publicó que la empresa DAZN, con la que Saúl Álvarez firmó el contrato más lucrativo de la historia del boxeo en el 2018, buscaría a Conor McGregor para que enfrente al mexicano en un combate sin precedentes, por lo que la agencia Télam publicó una entrevista con el entrenador del campeón mexicano, para preguntarle si aceptarían tal pelea.

Eddy Reynoso, el entrenador del pugilista, dejo entrever que aceptarían la pelea sólo con una condición, que fuera en un ring de boxeo, y que confía plenamente en que “su pupilo” repartiría muchos golpes.

“Hoy todo es pura especulación porque, en este momento, no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y, si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula”, dijo.

Si esta pelea se realiza, la bolsa sería millonaria, ya que, de acuerdo al contrato de Álvarez con DAZN, de $365 millones de dólares por 11 peleas, el montó que se estaría embolsando “Canelo” sería de $33 millones garantizados, más lo que obtendría por la función de pago por evento más la parte correspondiente a la taquilla de la arena donde se presenten, en total sería un monto que superaría los $50 millones de dólares.

Por parte del peleador de artes marciales mixtas las ganancias podrían ser mayores, ya que en su última incursión en el boxeo ganó cerca de $100 millones de dólares al enfrentar a Floyd Mayweather, $30 millones sólo por subir al ring más un estimado de entre 70 y 75 millones entre las transmisiones, la taquilla, los patrocinios y otros acuerdos que cerró The Notorious. Si tomamos como referencia la última pelea del irlandés, la bolsa sería de alrededor de $45 millones de dólares. Por enfrentar a “Cowboy” Cerrone ganó $5 millones de dólares por contrato, pero cerca de $40 millones más por otros ingresos.

Floyd Mayweather calls out Conor McGregor in his training video, suggesting he don't want this punch.

Do you also want to see Floyd Mayweather vs Conor McGregor sequel of 2017?@TheNotoriousMMA @FloydMayweather#TuesdayMotivation#tuesdayvibeshttps://t.co/MKOYWVWOPl

— TYM Sports (@SportsTym) April 28, 2020