“Nomás abre la boca para decir p*ndejadas”: Enrique Guzmán explotó contra su nieta Frida Sofía

Frida Sofia revive el pleito con su mamá Alejandra Guzmán, confesando que ella no recibe ningún dinero por parte de la cantante. Además declara que tuvo que abortar el bebé que esperaba. Sus declaraciones han hecho eco a La Guzmán diciendo que todo es mentira ¿Tú a quien le crees? . . . #popnews #laguzman #popupdate #fridasofia