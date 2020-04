“Mi mamá sí se mete de todo” y además, “no me da ni un centavo” dijo Frida Sofía de Alejandra Guzmán

La hija de "La Reina del Rock" de México asegura que terceras personas "le facilitan las drogas" a Alejandra Guzmán

La novel cantante Frida Sofía volvió a aclarar su punto de vista en cuanto su conflicto con su mamá Alejandra Guzmán, a través de un video que publicó en las redes sociales. En el mismo dice que tiene mucho tiempo que no la ve, pero que Alejandra “sí se mete de todo desde hace mucho tiempo”. Casi al borde llanto, dijo “que dentro de sus adicciones, Alejandra no es ella”. Agregó que la gente que la rodea es muy “mala y mentirosa” y que es falso que le den 12 mil dólares al mes y que hace dos años “esa gente” le canceló el seguro médico.

Minutos después, da los nombres de las dos supuestas personas que manejan tanto los ingresos como la carrera de su madre: Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde y aseguró que ellos “le han hecho mie***** la vida”. También dijo que no ha ido a buscar un dinero que supuestamente le pertenece, para no tener que topárselos y tampoco toparse con Alejandra.

Agregó también, sentirse muy dolida por toda la situación que pasó entre su progenitora y su ex novio Christian Estrada y que, al enterarse del hecho que entre él y Alejandra podría existir algún romance, tomó la decisión de abortar el bebé que esperada de él. Por último, recalcó que probablemente Alejandra Guzmán no esté enterada de toda la situación con “esas dos personas” que la rodean.

Aquí les dejamos el video y las declaraciones completas de Frida Sofía.