¡Fulminado! Futbolista muere electrocutado mientras volaba una cometa

View this post on Instagram

É com profundo pesar que recebemos a notícia sobre o falecimento do ex-lateral esquerdo da Internacional, Kaio Felipe, que sofreu uma descarga elétrica. O jovem atleta passou pelas categorias de base do clube, posteriormente, conquistou espaço no profissional, e fez parte do elenco que conquistou o acesso em 2017. A A. A. Internacional se solidariza aos familiares e amigos neste momento de tristeza. Nossos sentimentos.