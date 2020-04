Gran Bretaña extiende hasta julio la posibilidad de que haya boxeo a puerta cerrada y sin adultos mayores

La Junta Británica de Control de Boxeo (BBBofC por sus siglas en inglés) anunció que la posibilidad de que existan veladas de boxeo en Gran Bretaña será hasta el mes de julio, serán a puerta cerrada y no podrá estar nadie mayor de 70 años dentro del inmueble.

“Es importante reconocer que cuando se puedan reanudar las promociones profesionales de boxeo, puede haber restricciones. Dependiendo de las decisiones del gobierno, es de esperar que el boxeo profesional comience en julio de 2020 y que sigamos haciendo todo lo posible para hacerlo y trabajemos estrechamente con nuestros promotores“, se lee en un comunicado que publicó la BBBofC.

BBBofC Statement to Promoters on resumption of Boxing post COVID-19 lockdown 🥊#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/MzU0NOaIHY

— BBBofC (@BBBofC2809) April 30, 2020