Coaliciones de NYC presionan por exoneración de rentas ante abismo económico causado por el coronavirus

Ante protestas que tuvieron como blanco al gobernador Cuomo, este reiteró que, por ahora, solo puede garantiza que nadie será desalojado hasta junio

Este viernes 1 de mayo, significó una fecha extrema y complicada para miles de neoyorquinos de la clase trabajadora, que perdieron sus empleos, ante la emergencia de salud por el coronavirus. Otro inicio de mes y de bolsillos vacíos, para enfrentar el pago de la renta, alimentación y los “billes” que no dejan de llegar.

Ante una tragedia que crece y golpea con mucha agudeza a inmigrantes hispanos indocumentados, que no fueron incluidos en los paquetes de ayuda federal, la organización Make The Road NY (MRNY), en alianza con otros grupos, lideraron en la Gran Manzana una caravana con más de 50 vehículos con el lema “Recuperación para todos”.

Una jornada similar de demostraciones se realizaron en Nueva Jersey y en Albany.

El primer punto de la concentración, fue la oficina del gobernador Andrew Cuomo en Manhattan, a quien le exigieron la creación de un fondo de $3.5 mil millones para ayudar a trabajadores excluidos del plan de estímulo federal, una orden ejecutiva que prohíba presiones por parte de los caseros por el pago de la renta de este mes, y la liberación de inmigrantes detenidos por ‘La Migra’.

“Yo no tengo papeles, es cierto, soy indocumentado, pero desde hace 18 años que vivo aquí en este país nunca he dejado de pagar mis impuestos. He sido honesto, he contribuido siempre en bien. Mi casera me dio plazo, solo de una semana para pagar la renta, pero hay muchos que hoy mismo los están echando. Eso es inhumano”, dijo el salvadoreño Luis González, de 55 años que acompañó la demostración.

No quieren plazos, sino exoneraciones

La demanda principal de los participantes en la caravana, es que el pago de la renta no se congele, sino que sea exonerado, además que se extienda la moratoria de desalojo inclusive 90 días después, que termine la emergencia de salud pública.

“Hoy no puedo pagar la renta y congelarla, no es una solución. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que pasar 2 ó 3 meses en 1”, se leía en una de las pancartas de uno de los vehículos que recorría Manhattan, con mensajes dirigidos al mandatario estatal.

Los manifestantes continuaron hasta Times Square, con carteles que destacaban la muerte y la desesperación de las comunidades afectadas.

La caravana terminó en la Quinta avenida frente a la casa de Jeff Bezos, propietario de Amazon, donde exigieron que el Estado aumente los impuestos a multimillonarios como este empresario, para ayudar a satisfacer las necesidades de la población más afligida por esta crisis.

Patricio Santiago comentó que ha vivido durante 20 años en Queens, y debido a la crisis de salud perdió su trabajo y lucha para comprar comida.

“Trabajadores como yo, han sido excluidos por el Gobierno federal. Y el Estado de Nueva York no nos está ayudando. Mi historia es similar a la de muchos neoyorquinos. Estamos sufriendo y necesitamos que el Gobernador tome medidas”, dijo emocionado.

“No todos los propietarios son millonarios”

Ante las peticiones de exoneración de renta, por parte de algunos grupos, El Diario pulsó la opinión de un agente inmobiliario que maneja la administración de varios inmuebles en Astoria, en Queens, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

“La mayoría de los propietarios entienden este terrible momento. Y nos dicen que demos plazos. Incluso, hay algunos que piensan exonerar por lo menos quince días. Pero la realidad es que otros esperan ese dinero para subsistir. No todos los propietarios son millonarios, hay mucha gente que tiene en un alquiler su único ingreso”, precisó la fuente.

El administrador explicó que esto es una cadena que afecta a todos y que lo compara con un “tiempo de guerra”.

“Es un laberinto. Hay inquilinos que nunca se han retrasado un día, en 10 años. Uno sabe que perdieron sus trabajos. Pero hay que buscar un punto intermedio. Si se libera a todos de las deudas, cómo pagamos nosotros a nuestros empleados”, concluyó.

Cuomo: “nadie podrá ser desalojado”

El gobernador Cuomo, al ser interrogado sobre las protestas de neoyorquinos clamando ayudas en el pago de sus rentas, dejó ver este viernes que esa opción no está siendo contemplada por el Estado y reiteró que por ahora el alivio que ofrece es la suspensión de desalojos.

“Yo escucho siempre a todos. Hay gente que dice que nadie debería pagar renta. Tengo a caseros que dicen que si no se le paga van a perder sus edificios, y sin poder pagar sus facturas. Van a colapsar. Estamos intermediando para que nadie sea desalojado hasta junio, punto“, dijo el mandatario.

Reiteró que si la gente no puede pagar, no podrá ser desalojada. “Esa es la ley hasta junio, y entre ahora y junio miraremos a ver que pasa“, concluyó.