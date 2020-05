En tiempos del coronavirus, la Biblioteca Pública de Nueva York lanza: Missing Sounds of New York

El nuevo álbum, es una carta de amor a la Gran Manzana, que conecta a los neoyorquinos con los sonidos familiares de la vida urbana que aman y extrañan

NUEVA YORK.- La Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) lanza este viernes Missing Sounds of New York, un nuevo álbum inmersivo para juntar a todos los neoyorquinos y aliviar a la comunidad en estos momentos de separación social sin precedentes a causa de la pandemia COVID-19.

La experiencia es una colección de paisajes con audio que evocan los sonidos de la ciudad de Nueva York tal como la conocemos, y transporta a los oyentes a la sinfonía urbana diaria que esperan volver a escuchar pronto.

“Durante 125 años, la biblioteca ha apoyado a los neoyorquinos y, a través de sus colecciones, ha narrado la vida cotidiana de la ciudad. Durante este momento difícil, la biblioteca ofrece una amplia gama de materiales electrónicos y programas y servicios remotos para continuar apoyando y fortaleciendo a nuestras comunidades”, dijo Carrie Welch, jefa de relaciones externas de la NYPL.

Este álbum, explicó Welch, es una forma diferente y creativa en la que podemos ayudar: “brindando una distracción entretenida que permite a los neoyorquinos acceder a algo que todos nos falta: muchos de los sonidos por excelencia de la ciudad que conocemos y amamos”.

El álbum trata de encontrar consuelo en lo familiar para todos los neoyorquinos, ya sea un trabajador esencial que aún desafía nuestra nueva normalidad, o un residente que se distancia socialmente en el interior y sueña con la ciudad que solían conocer y escuchar: taxis, bocinazos, mensajeros en bicicletas que pasaban zumbando, fragmentos de conversaciones, arrullos de palomas o el no tan tranquilo ambiente de una sucursal de una biblioteca.

“Missing Sounds of New York nos recuerda lo que hace que Nueva York sea tan especial para tanta gente”, destacó Welch.

Cada pista usa una combinación de sonidos para crear lienzos familiares y ambientales en los que se colocan mini historias: un vaso que se rompe en un bar, una actuación de baile en el metro, etc. “La grabación de la biblioteca, por ejemplo, sigue a un neoyorquino que entra en una sucursal, se encuentra con un grupo de turistas, interactúa con un bibliotecario que busca ser útil al hacer una recomendación de lectura, pasa la hora del cuento de un niño pequeño y luego se sienta tranquilo para comenzar un trabajo.

Missing Sounds of New York fue creado en colaboración con la agencia independiente Mother New York, y está disponible públicamente para transmitir en Spotify, también está disponible en nypl.org. La Biblioteca se asoció previamente con Mother New York en 2018 en el galardonado proyecto Insta Novels.

Lista completa de canciones:

To See an Underground Show Romancing Rush Hour Serenity Is a Rowdy City Park Out in Left Field For the Love of Noisy Neighbors I’d Call a Cab to Anywhere Never Call It a Night Again The Not-Quite-Quiet Library

Otros programas y servicios

La NYPL ha ofrecido a los neoyorquinos una gran variedad de programas y servicios remotos y digitales desde que cerró temporalmente sus 92 ubicaciones físicas a partir del sábado 14 de marzo para ayudar a mitigar la propagación de COVID-19. Por ejemplo, el sistema ha ofrecido tarjetas de biblioteca digital y más de 300,000 libros electrónicos para navegar, pedir prestado y leer a través de su aplicación de lector electrónico SimplyE (y ha visto un aumento del 13% en el préstamo de libros electrónicos). Entre los muchos otros recursos digitales disponibles de forma remota se encuentran: