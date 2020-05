Gareth Bale quiere jugar en la MLS y le encantaría que fuera en Los Ángeles

La liga de fútbol de Estados Unidos está conquistando a numerosas figuras del balompié mundial y a la lista de jugadores como Thierry Henry, David Beckham y Zlatan Ibrahimovic, quienes ya han jugado allí, podría sumarse Gareth Bale, ya que en horas recientes manifestó su interés de participar en el balompié estadounidense.

“Es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría”, afirmó el galés en entrevista para el podcast The Hat-Trick.

Gareth Bale likes what he sees in MLS 👀 pic.twitter.com/AtUPJVZbYa

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 1, 2020