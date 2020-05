Inquilinos se enfrentan a casero en Chinatown por alquiler: “no estamos dispuestos a sufrir hambre para pagar la renta”

Desde este viernes la mayoría de los residentes en 81 Bowery iniciaron una huelga contra el pago de renta

NUEVA YORK – Miembros de la Unión de Comunidades Asiáticas Organizadas de Inquilinos de Chinatown (CAAAV), en Manhattan, se sumaron a la movilización convocada para este 1 de mayo desde distintos frentes para exigir una cancelación al pago de renta debido a la crisis por coronavirus.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad informó que este viernes la mayoría de los residentes en 81 Bowery se encuentran en huelga de pago de renta.

Este grupo se suma a cerca de 15,000 arrendatarios en todo el estado de Nueva York que no pueden cumplir con la obligación por los efectos colaterales de la pandemia, detalla el parte de prensa.

“Como saben, estamos en el medio de una crisis de salud sin precedente que ha provocados que muchos neoyorquinos pierdan sus ingresos. Los miembros de 81 Bowery Tenant Association se encuentran entre los millones de neoyorquinos que se encuentran en esta posición- nosotros simplemente no podemos pagar la renta en este momento adicional a otras necesidades que tenemos. No estamos dispuestos a sufrir hambre para pagar la renta mientras dure la cuarentena, así que comenzamos una huelga de renta, efectiva este 1 de mayo”, agrega el comunicado.

Chen Qi Yang, de CAAAV, es uno de los que no está laborando como empleado de la construcción en estos momentos debido a las disposiciones gubernamentales que imponen una interrupción parcial de comercios, y espacios de trabajo que no sean esenciales al menos hasta el 15 de mayo.

“La situación es severa. No tenemos ingresos y no hay manera de trabajar. Yo trabajo en la construcción, construyendo casas, pero ahora mi compañía está cerrada. No hay manera de que yo encuentre un trabajo ahora. No tengo ingresos y necesito comer. Cómo voy a llenar mi estómago y pagar el alquiler al mismo tiempo”, cuestionó el asiático.

Los residentes denunciaron además que el casero Donald Lee ha intentado desalojos en masa en al menos dos ocasiones. En una de ésas, varios residentes fueron desalojados de sus casas por un periodo de seis meses.

Los habitantes se quejaron, además, de las condiciones deficientes en el edificio y los problemas en el servicio de electricidad.