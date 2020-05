Pondrán a pensar al ‘Piojo’: las condiciones que tendría el nuevo contrato de Miguel Herrera con el América

Las Águilas quieren que el técnico se quede hasta 2023

El tema de la pandemia de coronavirus ha generado que varias negociaciones en el fútbol mexicano tengan que detenerse o postergarse por un tiempo, en lo que todo vuelve a la “normalidad”, sin embargo, en América no quitan el dedo del renglón y tienen claro que una de sus prioridades es extender el contrato del técnico Miguel Herrera.

De acuerdo a la columna del “Francotirador”, en Récord, se habla de que tan pronto como termine la cuarentena, los directivos se reunirán con el ‘Piojo’ para plantearle la nueva propuesta que tienen para que siga en la institución hasta 2023, con solo una cláusula de por medio.

“Tres años más de contrato como es la intención, eso sí, con la cláusula que ya te había contado de que si se presenta una buena oportunidad europea o de alguna Selección, el Piojo pueda ir sin ninguna complicación legal“, se menciona en la columna.

De igual forma, se habla sobre la crisis económica que seguramente atravesarán todos los clubes de la Liga MX, por lo que la idea de América será negociar sin afectar sus finanzas.

“Lo que me cuentan es que después de esta crisis, tendrán que retocar nuevamente el tema de la lana, ya que los números rojos en todo el fútbol mexicano no darán certeza de finanzas sanas y no hay el propósito de dilapidar con cantidades estrafalarias. Así que debe haber la flexibilidad correspondiente si todo quiere continuar por buen camino en el tema de la renovación. A esperar…”, concluyeron.

El tema de la renovación no es nuevo, pues en América están muy satisfechos por los resultados entregados por parte de Miguel Herrera, que en sus dos etapas ha conseguido un par de títulos de liga y una Copa MX.