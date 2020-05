Un enfermo, crítico por coronavirus, asegura que un nuevo medicamento le salvó la vida

Benjamin Broomfield está feliz de volver con la familia. “Se siente genial estar de vuelta en casa. No pensé que iba a volver”, decía Broomfield.

El hombre de 66 años acaba de salir del Memorial Regional Hospital de Hollywood. Pasó tres semanas en cuidados intensivos después de ser diagnosticado con COVID-19 a principios de este mes.

“Mi esposa seguía diciendo que me sentía realmente caliente”, explicaba. Broomfield tenía fiebres de 105, neumonía en ambos pulmones y estaba letárgico. Estuvo en coma durante 9 días.

