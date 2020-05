Un hombre muere a disparos al tratar de huir de la Policía después de chocar un carro

Un incidente que involucró al Departamento de Policía de Los Ángeles terminó con un hombre muerto tras persecución en un vecindario al sur del Downtown.

Cerca de las 9:40 p.m. unos oficiales que patrullaban el área de Newton presenciaron una colisión conocida como hit & run en la que un conductor golpeó a otro vehículo retrocediendo y se retiro del lugar.

Los oficiales intentaron detener al conductor pero este hizo caso omiso al llamado de alto de la Policía y se metió hacia un callejón directo oeste desde Wall Street. El auto se detuvo en el callejón y tres personas salieron huyendo del vehículo.

There has been an LAPD Officer-Involved Shooting in the area of 23rd Street & Wall Street, within @NewtonLAPD Division. A Public Information Officer is responding to the scene and we will provide more details as they become available.

Los oficiales abrieron fuego en contra de los sospechosos ya que uno estaba armado. Una de ellos resultó herido. Los agentes recuperaron una escopeta que estaba en posesión de las personas.

One of the suspects was armed with a handgun and an officer involved shooting occurred. One suspect was struck by gunfire and taken into custody. The officers requested help and additional resources to set up a perimeter for the outstanding suspects.

