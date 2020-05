Garbanzos: El arma secreta para regular el azúcar en la sangre y 3 creativas maneras de utilizarlos

View this post on Instagram

Hoy hemos hecho garbanzos especiados! Te los puedes tomar como snack o por ejemplo, para añadirlo en las ensaladas. Es muy fácil de hacer y son muy buenos. 🎥 ¿Queréis la videoreceta? 😘 Estilismo de la foto by @pati_ro. 🔝 Si la hacéis ya nos los enseñaréis. Nos encantará que nos mencionéis y que nos mandéis vuestra foto! ✅ Guárdate la foto (Abajo a la derecha) para tener la receta a mano! •••• INGREDIENTES ✅ Sal al gusto ✅ Medio limón (jugo) ✅ 1 cucharada soperas de aceite ✅ Comino ✅ Ajo molido ✅ Hierbas de provenza ✅ Oregano ✅ Pimentón rojo dulce ✅ O las especias que tengáis o que os gusten! PREPARACIÓN 👉 Precalentamos horno 👉 Puedes hacerlo con garbanzos cocidos de bote, sacáis el líquido y los limpias bien. 👉 Importante: que estén bien secos (los secamos con papel de cocina) 👉 Pon los garbanzos en un bowl 👉 Añade 1 o 2 cucharadas de aceite y el zumo de limón 👉 Sazona con todas las hierbas 👉 Mézclalo todo bien 👉 Extiendelos en la bandeja de horno, en la cual habrás puesto previamente papel de horno 👉 Hornea a 200° durante 35-40 minutos con calor arriba y abajo 👉 Los últimos 10 minutos añádele aire para que así queden crujientes 👉 Sácalos del horno y déjalos enfriar ¡Y listo! #GastroBarna #GastroBarnaEnCasa